В РФ планируют проиндексировать на 7,4% более 40 выплат и компенсаций с 1 февраля

Повышение затронет более 20 млн россиян, сообщили в Минтруде

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций планируют проиндексировать на 7,4% с 1 февраля 2024 года, повышение затронет более 20 млн россиян. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда, соответствующий проект постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году" размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 млн граждан - получателей господдержки", - цитируют в сообщении министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В Минтруде уточнили, что такой коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливают ежегодно с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Таким образом, в 2024 году коэффициент индексации составит 1,074.