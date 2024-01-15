Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник торговались разнонаправленно

Индекс Мосбиржи снизился до 3 184,88 пункта

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю в смешанной динамике. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,01%, до 3 184,88 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,81%, до 1 145,27 пункта. Курс юаня снизился на 0,09%, до 12,133 рублей, доллара - на 0,81%, до 87,60 рублей, евро - на 1,09%, до 96,00 рублей.

Индекс Мосбиржи отметился на круглой отметке 3 200 пунктов, после чего немного отступил под давлением крепкого рубля и дешевеющей нефти, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был скорее негативным. "Снижались азиатские и европейские площадки. На общий сентимент могла оказать влияние слабая экономическая статистика. Объем промышленного производства еврозоны в годовом выражении в ноябре упал на 6,8%, что выше прогнозных -6,4%. ВВП Германии, "локомотива" европейской экономики, по итогам 2023 года сократился на 0,3%. В США сегодня выходной (День Мартина Лютера Кинга)", - добавил Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции банка "Санкт-Петербург" (+4,39%), котировки "Черкизово" (+3,64%), расписки "Озона" (+3,14%), привилегированные акции "Башнефти" (+2,59%), бумаги "М.Видео" (+2,45%), расписки Fix Price (+2,02%), акции "Алросы" (+1,79%), расписки "Глобалтранса" (+1,6%), котировки VK (+0,28%).

"Акции банка "Санкт-Петербург" продолжали повышение и достигли максимума с октября, очевидно, ожидая объявления итоговых дивидендов за 2023 год. Расписки Fix Priсе, судя по всему, также поддерживала возможность возвращения компании к выплатам, новости о чем поступили на прошлой неделе", - полагает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Расписки "Озона" и "ВК" в начале недели росли на фоне слухов о возможном выкупе "ВК" доли Baring Vostok в "Озоне", размер которой составляет 27,7%. В частности, котировки "Озона" поднялись до максимума с декабря 2021 года и протестировали отметку 3 тыс. руб. Бумаги VK достигли пика с сентября прошлого года, после чего отступили ниже.

Расписки "Глобалтранса" в понедельник подскочили до максимума с середины августа прошлого года (746,4 руб.), от которого впоследствии отступили. "Очередная волна интереса к компании обеспечивалась новостями о выкупе доли основателей "Глобалтранса" казахстанским бизнесменом Кайратом Итемгеновым, который теперь контролирует 26,19% бизнеса. Итемгенов поддерживает стратегию компании, включая процесс редомициляции", - сказала Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции ПИК (-1,81%), бумаги "Северстали" (-1,23%), котировки "Лукойла" (-1,21%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,11%), бумаги ВТБ (-1,04%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,85%).

Акции "Северстали" корректировались после уверенного роста в предыдущие сессии, который был обеспечен надеждами на возвращение к дивидендам. Застройщики также чувствовали себя хуже рынка в преддверии потенциально непростого года на фоне ужесточения условий по ипотеке.

Прогноз на завтра

Реинвестирование полученных ранее дивидендов подпитывает ликвидность рынка, но сложная конъюнктура, в частности, укрепление рубля, вынуждает инвесторов действовать более избирательно. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 16 января - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу доллара - 86,5-89,5 руб.

Во вторник рынок обратит внимание на январский индекс экономических настроений от ZEW еврозоны. Важных корпоративных новостей не ожидается.