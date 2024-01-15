Эксперт: фонд Порошенко заработает $1,3 млн с покупки облигаций на пожертвования для ВСУ

Валентин Гладких уточнил, что бывший президент Украины "зарабатывает на банковской комиссии"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко через свой фонд, куда поступают пожертвования для Вооруженных сил Украины (ВСУ), приобрел военные облигации на сумму 156 млн гривен ($4,1 млн по текущему курсу Нацбанка Украины), чтобы заработать дополнительно 50 млн гривен ($1,3 млн по текущему курсу НБУ), необлагаемых налогом. Такое предположение высказал украинский эксперт Валентин Гладких.

"Он гордо похвастался, мол, вот мой фонд забросил на военные облигации 156 млн гривен. Инвестирую в ВСУ! <...> Что купил Порошенко? Военные облигации на сумму более 156 млн гривен. Что это такое? Это инструмент заработка от государства. Лучше, чем депозит, потому что прибыль не облагается налогом. <...> На выходе получим 32%, или 50 млн гривен чистой, как слеза гетмана, необлагаемой прибыли. <...> Чьи это деньги? Не Петра и не Марины (Порошенко, бывшая первая леди Украины - прим. ТАСС), как написано в его посте. В платежке указано, что покупает облигации благотворительный фонд Порошенко. Это фонд, куда украинцы донатят Порошенко на ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.

Эксперт также указал, что операцию бывший президент Украины осуществил через Международный инвестиционный банк, владельцем которого он является. "То есть и здесь он зарабатывает: на банковской комиссии", - считает Гладких.