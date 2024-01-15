Показатель составил €3,989 млрд, отметило Министерство экономики и финансов страны

АФИНЫ, 15 января. /ТАСС/. Греция завершила 2023 год с дефицитом госбюджета в €3,989 млрд при целевом показателе дефицита в €8,338 млрд. Это говорится в предварительных данных, распространенных Министерством экономики и финансов Греции.

"В январе - декабре 2023 года дефицит государственного бюджета, подсчитанный на модифицированной кассовой основе, составляет €3,989 млрд при целевом показателе дефицита в €8,338 млрд, тогда как дефицит госбюджета в соответствующем периоде 2022 года составлял €11,656 млрд", - приводит данные из отчета министерства газета "Катимерини".

При этом первичный профицит госбюджета (превышение госдоходов над расходами без учета расходов на обслуживание госдолга) составил в 2023 году €3,692 млрд по сравнению с целью достичь первичного дефицита в €851 млн в 2023 году и первичным дефицитом в 2022 году в €6,652 млрд.