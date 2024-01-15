В ЕК заявили, что атаки хуситов могут привести к росту цен на энергию и инфляции в ЕС

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони отметил, что за этим нужно следить очень внимательно

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Атаки йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на суда в Красном море могут привести к росту цен на энергию и увеличение инфляции в Евросоюзе. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Мы знаем, что начинаем этот год с небольшого роста, хороших новостей на рынке труда, но увеличивающегося беспокойства в связи с рисками, причиненными геополитической напряженностью, в особенности тем, что происходит в Красном море", - приводит его слова агентство Bloomberg. Джентилони добавил, что на данный момент атаки хуситов "не влияют на цены на энергоносители и инфляцию", но "за этим нужно следить очень внимательно, потому что эти последствия могут стать реальностью в ближайшие недели".