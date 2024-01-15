Мадуро заявил, что экономика России даже при санкциях Запада находится на подъеме

Президент Венесуэлы отметил, что против РФ применили тактику крупномасштабной войны

КАРАКАС, 15 января. /ТАСС/. Россия несмотря на западные санкции добилась взлета экономики и по этому показателю заняла пятое место в мире и первое в Европе. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ежегодном послании Национальной ассамблее (парламенту) южноамериканской страны.

"Против российской экономики была предпринята тактика крупномасштабной войны <…>, в эти годы Россия во главе с великим президентом Владимиром Путиным выросла и превратилась в пятую экономику мира и первую в Европе", - заявил Мадуро. Он подчеркнул, что "на волне санкций Европы против России" европейская экономика "пошла на спад, а экономика России взлетела вверх, как ракета".

В своем выступлении Мадуро указал, что "Венесуэла входит в число 18 стран, против которых Соединенные Штаты Америки, американский империализм, ежедневно нарушают экономические, торговые и человеческие права <…>, сохраняя более 930 незаконных преступных санкций".