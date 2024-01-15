Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход РФ активы "Рольфа"

Предварительное судебное заседание назначили на 18 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и ее основателю Сергею Петрову об обращении активов компании в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску заместителя Генерального прокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед", АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", - сказано в сообщении. Согласно картотеке суда, иск был зарегистрирован 27 декабря 2023 года, предварительное судебное заседание назначено на 18 января.

Отмечается, что истец просит суд об обращении в доход государства всех акций "Рольфа", принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед" и "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах "Рольф Моторс", "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", "Рольф Тех" как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

22 декабря 2023 года был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому во временное управление Росимуществу переходят 660 759 610 акций "Рольфа", принадлежащих кипрскому офшору "Деланс лимитед", и 15 198 акций "Рольфа", принадлежащих "Рольфмоторс". Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале "Рольф моторс", "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф тех". Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение связано с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой.

В компании тогда сообщали, что передача ее акций во временное управление Росимуществу не отразится на деятельности организации и что "Рольф" сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами. В "Рольфе" подчеркнули, что Росимущество как временный управляющий акциями организации намерено ее развивать, улучшать ее финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками. Новым генеральным директором "Рольфа" с 22 декабря 2023 года назначен Алексей Гуляев.

О компании

Компания "Рольф" основана в 1991 году, ее портфель включает 30 автомобильных брендов. По данным "Спарк" на 2022 год, компанией на 99,99% владеет кипрский офшор "Деланс лимитед", у "Рольф моторс" - меньше 0,01%. Само АО "Рольф" владеет 99% "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф моторс" (остальное - у "Деланс лимитед") и 100% - "Рольф тех".

Следственный комитет РФ в 2019 году возбудил уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении главы автодилера Сергея Петрова и ряда других руководителей компании. Петров, а также бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск.