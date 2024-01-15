В Дагестане в 2024 году введут в строй фруктохранилище на 10 тыс. тонн

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Крупное фруктохранилище вместимостью 10 тыс. тонн введут в строй в два этапа в 2024 году в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"На завершающей стадии находится строительство первого этапа фруктохранилища на пять тысяч тонн, начатого в марте 2023 года. На втором этапе планируют довести мощности хранения до 10 тыс. тонн. <…> Настроены к концу марта 2024 года вести первый этап в эксплуатацию. <…> Второй этап хранилища тоже намерены завершить в течение нынешнего года", - говорится в сообщении.

Хранилище будет оснащено импортным холодильным оборудованием, которое позволит увеличить срок хранения и сохранит качество плодовой продукции, выращенной в районе. "В прежние годы плоды приходилось вывозить на хранение в другие регионы страны", - добавили в пресс-службе.

В Магарамкентском районе за последние несколько лет было высажено около 200 гектаров интенсивных и суперинтенсивных деревьев, большая часть из которых яблони и груши. Насаждения, согласно проектным ориентирам, будут приносить от 10 до 12 тыс. тонн плодов в год.