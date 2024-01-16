Число иностранных директоров в компаниях РФ за два года сократилось втрое

Показатель снизился с 30% до 11,7%, говорится в исследовании консалтинговой группы КФР

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Количество иностранных директоров в российских компаниях сократилось в три раза за два года, говорится в исследовании консалтинговой группы КФР, с которым ознакомился ТАСС. Так, с 2021 по 2023 год этот показатель снизился с 30% до 11,7%, при этом большинство иностранных директоров - граждане США.

Отмечается, что в 2023 году доля иностранных директоров снижалась не так значительно, как в 2022 году, когда произошло ее более чем двукратное падение. Так, в 2021 году их доля составляла 30%, а в 2022 году - 14%. В 2023 году доля иностранных директоров составила 11,7%, а доля иностранных директоров среди председателей совета - 17,5%. При этом самая большая доля среди иностранных директоров - директора с гражданством США - 33% от всех иностранных директоров. На европейских граждан приходится около 25% иностранных директоров.

Как отметил управляющий партнер КФР Антон Стороженко, массовый уход из российских советов иностранных директоров создает дефицит глобального опыта, который они привносили в совет. "Это создает спрос на "качественных" независимых директоров, который не всегда может быть удовлетворен. Многие компании отмечают острую проблему поиска независимых директоров. Тем более что в ближайшем будущем прогнозируется дальнейший рост IPO среди российских компаний. Это усугубляет обозначенные проблемы, поскольку проведение IPO требует завоевания высокого доверия со стороны инвесторов, а одной из важных метрик такого доверия является качественный состав совета директоров", - пояснил он.

При этом исследователи констатировали, что в 2023 году в секторе корпоративного управления произошла постепенная стабилизация. Изменения в количественном составе совета директоров произошли лишь у 12% компаний, причем у 65% из них - в сторону увеличения, и только у 35% - в сторону снижения. Численные составы советов директоров стали также заметно стабильней. В 2022 году число директоров уменьшилось почти у половины исследованных компаний, в первую очередь - за счет выбытия директоров.

Доля новых директоров, впервые избранных в совет в 2023 году, - чуть более 16%. Она снизилась более чем в два раза по сравнению с показателем 2022 года (34%). Большинство компаний (67%) назначили в 2023 году хотя бы одного нового директора. 18,6% новых директоров - женщины. 8,5% новых директоров - иностранцы.

Состав участников советов директоров

По составу участников среднестатистический советов директоров выглядит следующим образом: 18,6% - исполнительные директора, 42,4% - неисполнительные директора, 39% - независимые директора. При этом в 2021 году доля независимых директоров составляла 44%. Средний возраст директора составляет 53,2 года, а средний возраст председателя совета директоров - 59 лет. Самому молодому директору 30 лет, а самому возрастному - 87 лет. Средний срок работы в совете директоров составляет четыре года, а самый длительный срок непрерывного членства в совете директоров - 23 года.

Доля женщин в советах директоров за 2023 год выросла на треть и теперь составляет 14,8%. В 2022 году этот показатель был равен 11% от общего числа. 75% компаний имеют в своем совете директоров хотя бы одну женщину. Максимальное число женщин в совете - четыре (у трех компаний). Есть единичные случаи, когда женщины возглавляют совет. Почти половина директоров имеет экономическое или финансовое образование, на втором месте - техническое (почти 30%). 28% директоров имеют два высших образования, а у 6% директоров их три. Пятеро директоров являются академиками РАН. Почти каждый четвертый директор имеет научную степень: 13% - кандидаты наук, 11% - доктора наук.

Почти 60% директоров имеют отраслевой опыт. Среди независимых директоров доля директоров с отраслевым опытом ниже - 47%. Больше половины директоров уже имеют опыт работы в советах директоров российских публичных компаний. 24% директоров являются в прошлом топ-менеджерами высшего звена или главами в публичных российских компаниях, а 15,5% - в крупных международных компаниях.

Система вознаграждения членов совета директоров в 2023 году не претерпела изменений, сохранив все свои ключевые компоненты. Разброс минимального и максимального вознаграждения в российских компаниях продолжает оставаться весьма существенным в 2023 году - от 1 млн до 42 млн рублей. Средний размер годового базового вознаграждения в 2023 году составил 12 млн руб.

Средний размер вознаграждения председателя совета директоров в 2023 году составил 29 млн рублей против 24,2 млн в 2022 году. "Столь существенное увеличение обусловлено в том числе ростом курса иностранной валюты. Несколько российских компаний, номинирующих вознаграждение в российских рублях, увеличили размер вознаграждения своих председателей совета директоров", - поясняется в исследовании. Максимальный размер вознаграждения - 131 млн рублей. Самый большой рост вознаграждения председателя в 2023 году составил почти 200%. При этом 70% компаний не вносили в 2023 году изменений в размеры вознаграждений.

Соответствующий обзор практик корпоративного управления в России за 2023 год был подготовлен консультантами группы КФР совместно с Национальным объединением корпоративных секретарей. Исследование проводилось среди российских публичных компаний с листингом на Московской бирже, включая российские компании в иностранной юрисдикции (43 компании для оценки практик корпоративного управления и 30 компаний для оценки вознаграждений).