Производителей искусственных елок в России обяжут отвечать за их переработку

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что это "позволит стимулировать создавать системы сбора полимерных елей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Искусственные ели вошли в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП), компании с 2025 года должны будут отчитываться за переработку произведенных ими елей либо платить экосбор. Мера позволит снизить захоронение благодаря улучшению отбора вторсырья и развитию переработки, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Правительством РФ искусственные ели внесены в список товаров, подпадающих под РОП. Ели относятся к группе "Изделия пластмассовые прочие", по которым норматив утилизации в 2024 году составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора на искусственные ели сейчас составляет 3 844 рубля за тонну. Таким образом, в 2024 году реформа РОП не окажет влияния на цены на искусственные ели, в 2025 году при текущих параметрах цены за счет РОП вырастут не более чем на 0,06%, что, по сути, будет практически незаметно для потребителей", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Буцаев отметил, что добавление пластиковых елей в перечень товаров расширенной ответственности производителей "позволит стимулировать создавать системы сбора полимерных елок и централизованного направления их на переработку, производителей - создавать и развивать мощности по переработке, в итоге меньше отходов от елок будет на полигонах".

В РЭО призвали отдавать на переработку живые ели. В этом году РЭО собрал пункты сбора живых новогодних деревьев на единой карте в приложении "Уберу". Также добавление елок в перечень РОП станет стимулом для поиска альтернативы ПВХ-елкам, так как экосбор будет ниже, если елка произведена из материала, который легко перерабатывается. Переработка ПВХ затруднена, так как нужна большая партия определенного вида отхода, поэтому зачастую предметы из ПВХ идут на полигон, объяснили в пресс-службе.

"В основном искусственные елки изготавливаются из материалов, при нагреве которых могут выделяться токсичные вещества. Кроме того, елки в 9 из 10 случаев попадают на полигоны захоронения. Добавление в РОП определенно станет стимулом производить такую продукцию из более экологичного материала. Например, из других, более нейтральных типов полимеров либо с использованием определенных видов целлюлозосодержащей продукции и прочих материалов", - добавил Буцаев.

Закон об обновлении механизма РОП вступил в силу с 1 января. Производители и импортеры товаров и упаковки должны будут нести ответственность за утилизацию 100% упаковки в 2027 году. До этого нормативы будут расти постепенно, сначала до 55% в 2025 году, потом до 75% в 2026-м.