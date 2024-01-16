Евразийская экономическая комиссия и Куба обсудили совместные проекты

Во время встречи поднимали вопросы взаимодействия в сфере медицины, бизнеса и сельского хозяйства

ГАВАНА, 16 января. /ТАСС/. Правительство Кубы и представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудили на встрече в кубинской столице в понедельник вопросы взаимодействия в сфере медицины, бизнеса и сельского хозяйства, передает корреспондент ТАСС.

По итогам переговоров был подписан протокол 3-го заседания совместной комиссии по взаимодействию между ЕЭК и правительством республики Куба. Как отметили участники встречи, документ посвящен планам "развития торгово-экономических отношений с акцентом на развитии экономической интеграции и сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Кубой в области обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий, агропромышленности, предприятий делового профиля и других вопросов".

В подписании документа приняли участие министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев и кубинский вице-премьер Рикардо Кабрисас. На церемонии присутствовали послы России, Белоруссии и Казахстана, а также члены правительства Кубы. Делегация ЕЭК проведет на Кубе встречи с представителями министерств и предприятий в указанных отраслях.

В декабре 2021 года стороны утвердили план совместных мероприятий на 2021 - 2025 годы, который посвящен взаимодействию в торгово-экономической и банковско-финансовой сферах, здравоохранении, фармакологической промышленности, биотехнологиях и туризме.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.