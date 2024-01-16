Платформа НТИ представила интеллектуальный поисковик для компаний в сфере БАС

Решение позволит ускорить развитие технологий за счет более быстрого и эффективного взаимодействия разработчиков и инвесторов в отрасли беспилотных авиационных систем

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) запустила интеллектуальную поисковую систему, предназначенную для поиска проектов и компаний в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС). Решение позволит ускорить развитие технологий за счет более быстрого и эффективного взаимодействия разработчиков и инвесторов в этой сфере, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе организации.

Поисковик стал частью системы "Радар" - информационной платформы, содержащей данные о российских технологических компаниях, институтах развития, инструментах инвестирования и сделках. Сервис был запущен в августе 2023 года. Сегодня база данных "Радара" содержит информацию о более чем 7 тыс. компаний и стартапов, 5 тыс. экспертов, свыше 400 видах поддержки и 100 инвесторах.

"Особое внимание мы уделяем сейчас беспилотной отрасли, поэтому активно аккумулируем на "Радаре" стартап-проекты по беспилотной авиации. Мы также внедрили расширенные возможности для поиска нужной компании отрасли БАС: это отрасль применения и полезная нагрузка, зрелость проектов, размер компании, выручка, бизнес-модель и многое другое", - уточнил директор по архитектуре НТИ и аналитике Александр Рыжов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Решение, в частности, может помочь заказчикам - крупным инвесторам и корпорациям - найти молодые компании, запросить прямой контакт и договориться о сотрудничестве или инвестировании. Сервис также создает бесплатные "инвестиционные маршруты" для молодых компаний: после оформления заявки в личном кабинете авторы стартапа получают пошаговый индивидуальный план на 1 год, включающий от 4 до 8 мер поддержки, подобранных в зависимости от запросов компании, а также рекомендации, повышающие шансы получить помощь в развитии.