В ЕЭК сообщили, что вместе с Кубой сделают упор на развитие контактов деловых кругов

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил, что нормативно-правовая база кубинской стороне уже хорошо известна

ГАВАНА, 16 января. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и правительство Кубы в развитии сотрудничества намерены оказывать усиленное содействие расширению контактов деловых кругов стран. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

"Главный упор сейчас будет делаться на контакты деловых кругов. Нормативно-правовая база кубинской стороне уже хорошо известна, они знают о нас как о регуляторе практически все. Существующие барьеры носят в основном объективный характер, связаны с географическим расстоянием и с нехваткой кредитных ресурсов. Есть вопросы, которые должны решаться напрямую между предприятиями, кредиторами, инвесторами, и мы будем всячески этому содействовать", - сказал министр.

Глазьев отметил, что встреча представителей ЕЭК и правительства Кубы, прошедшая 15 января в Гаване, запускает новый этап в реализации плана сотрудничества, который был согласован сторонами в конце 2021 года. "План выполняется почти в полном объеме в срок, особенностью предыдущего этапа нашего сотрудничества был обмен информацией. Кубинская сторона получила статус наблюдателя, принимает активное участие во всех наших мероприятиях, представитель кубинского посольства участвует как наблюдатель в заседаниях коллегии. Обмен информации, который велся все эти годы между нашими департаментами и профильными министерствами Кубы, создал хорошую основу для следующего этапа, который мы начинаем после сегодняшнего заседания", - добавил министр.

Представители правительства Кубы и ЕЭК 15 января обсудили на встрече в Гаване вопросы развития торгово-экономических отношений, экономической интеграции и сотрудничества в области обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий, агропромышленности и предприятий делового профиля.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.