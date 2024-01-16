Резиденты ТОР "Южная Якутия" вложили более 93 млрд рублей

Всего планируют инвестировать 117,8 млрд рублей

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Общий объем вложений резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" превысил 93 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС директор "КРДВ Якутия" Дмитрий Борисов.

"С Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики заключено 18 соглашений об осуществлении деятельности на ТОР "Южная Якутия". Общий объем инвестиций по ним - 117,8 млрд рублей, создается 9 319 рабочих мест. Объем уже вложенных резидентами ТОР "Южная Якутия" в инвестиционные проекты средств составляет 93,86 млрд рублей, создано 8 417 рабочих мест", - сказал Борисов.

Он уточнил, что в 2023 году заключено соглашение с компанией УК "СТС-Уголь" по реализации инвестиционного проекта по добыче угля открытым способом на разрезе "Налымакитский" мощностью до 250 тыс. тонн угля в год.

ТОР "Южная Якутия" создана в декабре 2016 года. Крупный горнодобывающий промышленный центр расположен в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). Нерюнгри - административный центр Нерюнгринского района, одного из наиболее промышленно развитых районов Якутии и Дальнего Востока. Является вторым по величине городом Якутии, расположен на юге республики, там проживают свыше 59 тыс. человек.