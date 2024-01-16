В двух селах Чукотки улучшили качество интернет-связи

В населенных пунктах установили базовые станции, которые работают через спутниковые каналы

ТАСС, 16 января. Качество интернета улучшили в двух удаленных селах на Чукотке - Кепервеем и Новое Чаплино в Билибинском и Провиденском районах округа, сообщили ТАСС в ПАО "Ростелеком".

"В населенных пунктах установлены базовые станции мобильной связи, которые работают через спутниковые каналы. Монтаж и ввод в эксплуатацию нового оборудования проведены по второму этапу федеральной программы "Устранение цифрового неравенства". Около 600 жителей получили доступ к высокоскоростному интернету по технологии LTE и качественной сотовой связи", - сообщили в компании.

До конца 2022 года Чукотский автономный округ был единственным субъектом Российской Федерации, предоставление услуг связи на всей территории которого осуществлялось только с использованием спутникового ресурса. Скорость передачи данных напрямую зависела от загруженности полосы пропускания спутникового канала связи, что обусловлено количеством абонентов, одновременно находящихся в сети. В декабре 2022 года в округе в эксплуатацию была введена волоконно-оптическая линия связи, проложенная по дну Охотского моря.