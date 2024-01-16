ТПП России предложила доработать законопроект о снижении финансовой нагрузки на турбизнес

В Торгово-промышленной палате считают, что из текста документа нужно исключить предлагаемую возможность уменьшения по решению правительства РФ размера вноса туроператора по странам СНГ в резервный фонд объединения туристических операторов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает внести изменения в законопроект о снижении финансовой нагрузки на туроператоров, специализирующихся на туризме в страны СНГ. Соответствующие предложения содержатся в подготовленном палатой заключении на законопроект, сообщил ТАСС вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится разработанный группой депутатов от фракции "Единая Россия" проект документа о внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроект предусматривает установление финансового обеспечения деятельности туроператоров, специализирующихся на выездном туризме в страны СНГ, в размере 500 тыс. рублей. Перечень стран будет устанавливать правительство.

"Законопроектом предлагается освободить таких туроператоров от внесения сведений об их деятельности в единый федеральный реестр туроператоров. По мнению экспертов ТПП РФ, это может повлечь "непрозрачное" осуществление соответствующей деятельности как для потребителей туристских услуг, так и для надзорных органов. Полагаем, что обязанность туроператоров по внесению сведений в реестр необходимо сохранить", - сказал Чубаров.

Также законопроект освобождает туроператоров, специализирующихся на туризме в страны СНГ, от формирования фонда персональной ответственности. При этом право туристов на возврат в таких случаях денежных сумм, уплаченных за туристский продукт, сохраняется, как и риски наступления в странах выезда событий, затрудняющих оказание туристических услуг.

"Данный вопрос, на наш взгляд, требует урегулирования. Предлагаем для такой категории туроператоров предусмотреть возможность выбора между формированием финансового обеспечения ответственности туроператора в размере 500 тыс. рублей или созданием фонда персональной ответственности, установив пониженный размер фонда персональной ответственности в 1% (вместо 7%) от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма в страны СНГ за предыдущий год", - сказал вице-президент ТПП РФ.

В палате считают, что из текста следует исключить предлагаемую законопроектом возможность уменьшения по решению правительства РФ размера вноса туроператора по странам СНГ в резервный фонд объединения туроператоров. "Полагаем, что размер взноса в резервный фонд для всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, должен дифференцироваться в зависимости от общей цены туристского продукта в данной сфере, реализованного туроператором за предыдущий год", - отметил Чубаров.