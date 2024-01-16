В Хабаровском крае начали строительство производственного комплекса по выпуску самолетов

В проект инвестировали более 2 млрд рублей

ТАСС, 16 января. Строительство производственного комплекса, где будут производить самолеты "Байкал", началось в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Началось строительство производственного комплекса легкого многоцелевого самолета "Байкал". Правительство края координирует вопрос сокращения сроков реализации этапов строительства и обеспечения ввода производственного корпуса в эксплуатацию в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.

Производство разместится на территории опережающего развития "Хабаровск", на площадке вблизи действующих авиастроительных предприятий и аэродромной инфраструктуры. Работы по возведению комплекса ведутся в круглосуточном режиме. Подрядная организация завершает расчистку строительной площадки, идут работы по организации подъездной автодороги, устройству постоянного ограждения и временного электроснабжения.

"Начало производства самолетов намечено на 2025 год. <…> Объем инвестиций по проекту - более 2 млрд рублей, мощность производства - не менее 20 самолетов в год", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Запустить серийное производство легкого многоцелевого самолета "Байкал" поручил президент России Владимир Путин. Воздушное судно будет производиться для грузовых и пассажирских перевозок, лесопатрульных, спасательных, сельскохозяйственных работ, санавиации. Ранее авиакомпания "Аврора" подтвердила потребность в 105 таких самолетах.