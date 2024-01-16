Программу развития АПК Дальнего Востока планируют начать рассматривать в феврале

В нем примут участие представители Дальневосточного федерального округа

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Специальную программу развития агропромышленного комплекса Дальнего Востока начнут рассматривать в феврале. Об этом сообщил журналистам кандидат в президенты России от КПРФ, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который находится с рабочей поездкой в Хабаровске и принял участие в форуме "Развитие Дальнего Востока: перспективы, пути, методы".

"Дальний Восток, военной тайны нет, сам себя не кормит, кроме рыбы. <…> Мясо, молочная продукция должны быть [местного производства]. Поэтому необходима специальная программа развития агропромышленного комплекса в масштабах Дальневосточного федерального округа. <…> Мы уже встречались с председателем правительства [Михаилом Мишустиным], были даны поручения. Последний раз уже [вице-премьер Виктория] Абрамченко дала поручение четырем министерствам. В конце февраля будем рассматривать программу с подключением представителей Дальневосточного федерального округа", - сказал Харитонов после мероприятий форума.

Во время форума он заявил, что на Дальнем Востоке по сравнению с 1990-ми годами сократилось поголовье крупного рогатого скота, снизилось производство молока. Уровень продовольственной обеспеченности региона, по его словам, ниже среднероссийского по мясу и мясопродуктам на 65%, по молоку и молочным продуктам - на 30,5%.