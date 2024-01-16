На развитие лесного хозяйства новых регионов направят около 400 млн рублей в 2024 году

К 2026 году территории намерены полностью интегрировать в систему лесного хозяйства России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Финансирование лесного хозяйства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 году составит 400 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

"Общий объем финансирования лесного хозяйства этих регионов в 2023 году составил более 140 млн рублей, на которые осуществлялись основные лесохозяйственные работы. Объем финансирования лесного хозяйства в новых регионах на 2024 год составляет около 400 млн рублей. Это позволит обеспечить не только активное развитие и функционирование лесной отрасли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но и обеспечит стабильные выплаты заработной платы работникам лесного хозяйства. К 2026 году новые регионы будут полностью интегрированы в систему лесного хозяйства России", - говорится в сообщении.

В регионах уже выстроена система управления лесным хозяйством, создан и ведется государственный лесной реестр, разработаны сводные планы тушения лесных пожаров, началась разработка нормативно-правовой базы. Законопроекты, устанавливающие особенности лесных отношений на переходный период в четырех регионах, находятся в высокой готовности. В 2023 году в Запорожской области лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади более 0,2 тыс. га, в ДНР - более 5,2 тыс. га, в ЛНР - более 0,5 тыс. га.

"С новыми регионами ежедневно ведется активная работа. В 2024 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет проведено лесоустройство на площади более 550 тыс. га, в большем масштабе будет проводиться закупка новой лесопожарной и лесохозяйственной техники. Также продолжатся работы по охране лесов от пожаров, их противопожарному обустройству, лесовосстановлению, а также защите леса от насекомых-вредителей и болезней. В том числе работы по компенсационному лесовосстановлению будут активно переноситься в новые субъекты. Кроме того, большое внимание в новых регионах уделяется решению кадровых вопросов, включая развитие движения школьных лесничеств, привлечение студентов в профильные образовательные учреждения, а также переподготовку молодых и уже состоявшихся специалистов", - заявил замглавы Рослесхоза Александр Панфилов, чьи слова приводятся в сообщении.

Также сотрудники лесных ведомств новых регионов прошли обучение по планированию расходования средств федерального бюджета на переданные полномочия в области лесных отношений, структуре государственного управления лесами и предоставлению госуслуг, а также использованию лесов и лесоустройству. В 2023 году там прошли акции "Сад памяти" и "Сохраним лес", благодаря которым лесной фонд ДНР пополнился на миллион деревьев. Акции продолжатся в четырех регионах в 2024-2026 годах.