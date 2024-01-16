В ВТБ отметили рост спроса на автокредиты для покупки китайских машин в 2023 году

Наибольший объем выдач кредитов пришелся на Москву и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спрос россиян на автокредиты для покупки китайских автомобилей по итогам 2023 года увеличился почти в четыре раза, подсчитали в ВТБ на основе своих выдач. Об этом ТАСС через пресс-службу банка сообщил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

"Если говорить о первичном рынке, то здесь основной интерес клиентов ожидаемо концентрируется вокруг российских и китайских производителей. По сравнению с 2022 годом спрос на автомобили из КНР вырос почти в четыре раза: по итогам прошлого года уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины мы выдавали на китайские бренды", - сказал он.

Между тем, как и годом ранее, в 2023 году ключевая активность заемщиков была сосредоточена на вторичном рынке. "В структуре продаж ВТБ на автомобили с пробегом пришлось около 70% от общего числа выданных кредитов. Этот тренд связан со все еще ограниченным предложением новых автомобилей и с традиционно более широким выбором и привлекательной стоимостью поддержанных машин", - добавил Бочарников.

В целом по итогам 2023 года ВТБ провел более 178 тыс. сделок по оформлению кредита для покупки автомобиля. Это в 3,5 раза превысило показатели предыдущего года, указали в пресс-службе банка. "Общий объем выданных автокредитов достиг 229 млрд рублей и стал рекордным для банка. Средний чек одной сделки составил почти 1,3 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с 2022 годом", - уточнили в ВТБ.

Вместе с тем срок, на который россияне оформляли автокредиты в ВТБ, увеличился на 4,5 месяца - в среднем в 2023 году автовладельцы запрашивали средства на период от 5,5 до 6 лет. При этом количество выданных кредитов последовательно возрастало с января по декабрь, а самым активным с точки зрения спроса стал декабрь.

Где чаще брали кредиты

В 2023 году наибольший объем выдач автокредитов в ВТБ пришелся на Москву и Подмосковье (51 млрд рублей), а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область (21,5 млрд рублей). В пятерке лидеров также оказались Краснодарский край (почти 11 млрд рублей), Республика Татарстан (почти 10 млрд рублей) и Ростовская область (9,6 млрд рублей).

Основным спросом клиентов по-прежнему пользовались автомобили марки Lada: на них в 2023 году ВТБ выдавал каждый пятый кредит. В топ-3 марок также вошли китайские Changan и Omoda.

Ожидания от рынка

По расчетам ВТБ, в целом российские банки по итогам 2023 года оформили автокредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей. Это в два раза больше, чем по итогам 2022 года.

"На фоне восстановления рынка новых автомобилей в 2024 году ВТБ прогнозирует дальнейшее увеличение выдач автокредитов: по оценке банка, рост сегмента в целом по сегменту рост может составить до 10% к уровню прошлого года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин до докризисного уровня и увеличение стоимости авто", - прогнозируют в ВТБ.