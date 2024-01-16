Крымский РНКБ в 2023-м выдал в 1,7 раза больше автокредитов, чем годом ранее

Из 2,3 тыс. кредитов в 1,4 тыс. покупка приходилась на новый автомобиль

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал в 2023 году более 2,3 тыс. автокредитов - это в 1,7 раза превышает показатели предыдущего ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы ВТБ.

"Банк группы ВТБ - РНКБ - выдал в 2023 году более 2,3 тыс. на 3,3 млрд рублей, что в 1,7 раза по количеству и в два раза по объему превышает результат 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Основной спрос заемщиков пришелся на новые машины, которые приобрели более 1,4 тыс. заемщиков РНКБ. Общая сумма таких займов превысила 2 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. В 2023 году банк вошел в группу ВТБ. РНКБ обслуживает более 2,5 млн физических лиц и около 100 тыс. корпоративных клиентов.