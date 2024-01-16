Камчатские рыбаки смогут выловить более 380 тыс. тонн минтая в охотоморскую путину

В вылове охотоморского минтая участвуют около 35 компаний

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Около 380 тыс. тонн минтая разрешено выловить во время охотоморской путины рыбакам Камчатки. По оценке отраслевой науки, вылов в зимний сезон возрастет, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Охотоморская минтаевая путина 2024 года стартовала 1 января. Камчатские рыбохозяйственные предприятия в этом году смогут выловить 383,2 тыс. тонн минтая. По оценке отраслевой науки, вылов в сезон "А" [зимний сезон] возрастет - это связано, в том числе с увеличением общего допустимого улова", - говорится в сообщении.

В краевом министерстве рыбного хозяйства сообщили ТАСС, что в вылове охотоморского минтая участвуют около 35 камчатских предприятий, в том числе и крупные. Камчатский край - традиционный лидер по добыче минтая в ДФО.