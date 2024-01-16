Московские технопарки получают свыше 200 млн рублей налоговых льгот в год

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в городе работает 48 технопарков

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Больше 200 млн рублей налоговых льгот в год получают московские технопарки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше 200 млн [рублей] налоговых льгот в год получают московские технопарки. В них есть компании из разных сфер экономики: от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что в столице работает 48 технопарков, включая девять инвестиционных проектов по их созданию, а сами площадки занимают свыше 603 га земельных участков, и на производствах трудятся больше 72,5 тыс. человек.

Отмечается, что за счет новых площадок количество высокопроизводительных рабочих мест в столице выросло на 4,7 тыс.