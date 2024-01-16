СМИ: денежные переводы между РФ и Турцией с начала 2024 года почти не осуществляются

По данным газеты Ekonomim, проблемы с переводами могут быть связаны с расширением западных санкций и опасениями турецких банков и посредников попасть под вторичные санкции

АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники в бизнес-сообществе.

Проблема начала принимать серьезный характер с декабря 2023 года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России. Такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, такие денежные переводы почти прекратились с 1 января, эта ситуация сильно бьет по экспорту, а бизнес ждет срочных решений для продолжения торговли в РФ.

На фоне конфликта на Украине и санкций ЕС и США объем торговли между Турцией и РФ, как отмечает Ekonomim, растет. В 2023 году турецкий экспорт в Россию увеличился на 23,2%, до $9,4 млрд, по сравнению с 2022 годом. В экспорте лидируют химическая промышленность, машиностроение, автопромышленность, свежие фрукты и овощи, электроника. Некоторые представители этих секторов сообщили газете, что столкнулись с проблемой недополучения или полного отсутствия перечисленных средств за оплату товаров. Проблемы есть и в сфере морских перевозок, где судовладельцы, доставляющие товары в РФ, тоже заявляют о проблемах с оплатой.

Ekonomim пишет, что проблемы с денежными переводами могут быть связаны с расширением западных санкций и опасениями турецких банков и посредников попасть под вторичные санкции. При этом финансовые структуры часто перестраховываются, отказываясь проводить платежи даже за товары компаний, не внесенных в санкционные списки. Минторговли Турции в связи с этим, отмечает газета, начало разбираться в проблеме и собирает данные о подобных отказах. Кроме того, россиянам стало сложнее регистрировать компании в Турции и открывать счета в местных банках.

При этом компании жалуются, что не могут получить от банков четкую информацию о причинах отклонения платежей. Банки же заявили изданию, что никаких комментариев относительно сложившейся ситуации они предоставить не могут.

Издание не исключает, что Турция могла пойти на такие меры, чтобы добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), Генассамблея которой пройдет в феврале. Из всего списка мер, которые необходимо принять Анкаре для соответствия нормам ФАТФ, официально остается только регулирование криптовалют. Но эта сфера может включать в себя и сопутствующие вопросы, связанные с борьбой с отмыванием денег, ограничением финансовых потоков преступных организаций.