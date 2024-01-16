Участники топливного рынка предложили запретить физлицам продавать бензин через интернет

Ассоциация "Надежный партнер" в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину сообщила , что стоимость предлагаемого топлива в розницу значительно ниже оптовых цен

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участники топливного рынка, которые входят в ассоциацию "Надежный партнер", обратили внимание, что в России сформирован рынок нелегальной торговли топливом, в том числе в российском интернет-сервисе для размещения объявлений о товарах и услуг "Авито". Они предлагают запретить физическим лицам продавать топливо, в том числе через неспециализированные интернет-сервисы.

В письме ассоциации к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что стоимость предлагаемого топлива в розницу значительно ниже оптовых цен. "Что дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем, либо о реализации товаров, не соответствующих требованиям качества за наличный расчет без уплаты каких-либо налогов и сборов. Отсутствие документов на продаваемое топливо говорит о возможности реализации под маркой моторных топлив прямогонных бензинов либо печного топлива, которые запрещены к реализации в качестве моторных топлив", - сказано в письме.

Кроме того, в нем указано, что это топливо хранится в пластиковых канистрах, без соблюдения техники безопасности, в неспециализированных помещениях, зачастую, находящихся либо в гаражных кооперативах, либо в складских помещениях.

Председатель правления ассоциации Игорь Маслов предложил запретить физическим лицам реализовывать топливо, в том числе через неспециализированные интернет-сервисы. "[Необходимо] дать указание правоохранительным органам о проверке лиц, размещающих указанные объявления, на факт соблюдения законодательства Российской Федерации. Провести проверки мест складирования реализуемого через интернет-сервисы топлива с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности", - сказано в письме.

"Такая криминальная торговля за наличный расчет непонятным топливом должна быть запрещена. Она не просто наносит ущерб легальным игрокам, сколько влечет за собой развитие криминальной сферы черного рынка наличности, а также угрожает причинению ущерба жизни и здоровья людей", - сказал ТАСС зампредседателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.