Министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев ранее сообщил, что объем добычи нефти по итогам 2023 года составил порядка 90 млн тонн

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана планирует, что по итогам 2024 года добыча нефти в республике составит 90,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Казахстан планирует добыть в 2024 году 90,3 млн тонн нефти", - говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что объем добычи нефти в республике по итогам 2023 года составил порядка 90 млн тонн. По его словам, изначально в 2023 году планировали добыть порядка 92-93 млн тонн нефти. Отклонение от плана связано с ремонтом на крупных нефтегазодобывающих предприятиях, а также с обязательствами страны в рамках соглашения ОПЕК+.

Объем добычи нефти в Казахстане по итогам 2022 года составил 84,2 млн тонн.