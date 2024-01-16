Завод в Нижегородской области на 20% увеличил мощности производства техники

Объем инвестиций составил 195 млн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Компания "Корона" в Павлове Нижегородской области благодаря займу Фонда развития промышленности модернизировала производство садовой техники, нарастив мощности на 20%. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Компания "Корона" модернизировала в Павлове Нижегородской области производство мотоблоков, мотокультиваторов и садовых тачек-тележек, нарастив мощности на 20% - до 10 тыс. мотокультиваторов, 60 тыс. мотоблоков и 500 тыс. садовых тачек-тележек в год", - говорится в сообщении.

Инвестиции в проект составили 195 млн рублей, из которых 153 млн рублей на приобретение высокотехнологического оборудования предоставил ФРП.

Благодаря запуску модернизированного производства на предприятии созданы 58 рабочих мест. По словам директора ООО "Корона" Михаила Ермошина, в 2024 году планируется увеличить производительность труда на 30% относительно начала реализации проекта.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития России.