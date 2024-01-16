Число МСП в Подмосковье в 2023 году выросло на 7%

По итогам прошлого года в Московской области работают свыше 439,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Почти 440 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) зарегистрированы в Московской области. Это почти на 7% больше показателя годом ранее, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"По итогам прошлого года в Московской области работают более 439,5 тыс. субъектов МСП, что почти на 7% больше, чем в 2022 году. По росту числа новых компаний лидирует сфера розничной торговли, затем - сфера перевозки и транспортировки, на третьем месте - сфера строительства", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что ранее в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе. В рамках поддержки субъекты МСП смогут получить до 1 млн рублей и компенсировать до 50% затрат на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг.