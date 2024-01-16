ОГК-2 увеличило выработку электроэнергии на 10,1% в 2023 году

В компании отметили, что рост производства обусловлен увеличением востребованности генерирующего оборудования

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Генерирующая компания ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по результатам 2023 года выработала 53,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 10,1% больше показателя 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Рост производства обусловлен увеличением востребованности генерирующего оборудования, пояснили в ОГК-2.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 5,235 млн Гкал, что на 1% больше, чем годом ранее. Основной причиной увеличения показателя послужил рост потребления пара промышленными потребителями.

О компании

ОГК-2 - компания тепловой генерации, в состав которой входят 12 филиалов суммарной установленной мощностью порядка 16,3 ГВт. В состав филиалов компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС.