Оптовый энергорынок может заплатить за мощность Приморской ГРЭС 200 млрд рублей

Правительство России утвердило общий капекс модернизации энергоблоков станции на уровне 50,377 млрд рублей, что в 1,8 раза больше оценок 2021 года, отмечает "КоммерсантЪ"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Прогнозный платеж оптового энергорынка за мощность модернизированных энергоблоков Приморской ГРЭС за весь период окупаемости может превысить 200 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в "Совете рынка".

По оценкам "Совета рынка", стоимость мощности модернизированной Приморской ГРЭС будет зависеть как от подтверждения выполнения мероприятий по модернизации и соблюдения требований по локализации, так и от складывающихся значений макроэкономических параметров, в том числе инфляции и доходности долгосрочных государственных обязательств. "В случае подтверждения выполнения всех мероприятий и полного соблюдения требований по локализации прогнозная стоимость мощности за весь период поставки по договору может превысить 200 млрд рублей", - сообщил регулятор энергорынков.

Правительство России утвердило общий капекс модернизации энергоблоков Приморской ГРЭС "Сибирской генерирующей компании" (СГК) мощностью 1,5 ГВт на уровне 50,377 млрд рублей, следует из опубликованного 28 декабря постановления кабмина. Окупаемость проекта будет обеспечена повышенными платежами за энергомощность. Срок окупаемости - 15 лет. Базовая доходность - 12,5% при ставке ОФЗ в 8,5%.

По данным газеты "КоммерсантЪ", капекс, который утвердило правительство, оказался в 1,8 раза больше оценок СГК от 2021 года. Тогда компания сообщала о стоимости модернизации на уровне 28 млрд рублей.

Кроме того, источники газеты отмечали, что в декабре 2023 года на заседании правкомиссии по развитию электроэнергетики был затронут вопрос об отставании работ на трех энергоблоках (пятого, восьмого, девятого) Приморской ГРЭС от графиков модернизации. Дата начала поставки мощности восьмого энергоблока Приморской ГРЭС - 1 сентября 2023 года, пятого - 1 января 2024 года, девятого - 1 февраля 2024 года. "Коммерсант" со ссылкой на Минэнерго писал, что пятый энергоблок еще не введен - по состоянию на 15 января после модернизации и испытаний мощность поставляют первый и восьмой. "Сдвиг СГК сроков ввода по пятому энергоблоку создает риски нарушения надежного энергоснабжения потребителей Приморского края и функционирования энергосистемы Востока в целом, но прямого влияния на энергоснабжение потребителей это отставание не оказало", - пишет газета со ссылкой на министерство.

О ГРЭС

Приморская ГРЭС - крупнейшая тепловая электростанция Дальнего Востока. СГК планирует модернизировать все девять энергоблоков суммарной мощностью 1 467 МВт. Работы начались в 2022 году, а к 2026 году планируется выполнить реконструкцию всех девяти энергоблоков. Электроэнергия необходима для развития Транссиба и Приморского края.