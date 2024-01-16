Роскачество намерено исследовать автомобильное топливо на АЗС

В организации отметили, что результаты исследования помогут определить наиболее чистые и безопасные виды бензина, а также выявить недобросовестных продавцов, предлагающих некачественное топливо

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роскачество планирует провести исследование автомобильного топлива на российских АЗС. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Роскачество планирует провести масштабное исследование автомобильного топлива на российских АЗС. Опасения по поводу качества бензина и дизельного топлива есть у многих автолюбителей. Исследование должно подтвердить или опровергнуть их, а самое главное - установить качество топлива на конкретных автозаправочных станциях", - говорится в сообщении.

Топливо будет проверяться на соответствие октанового числа заявленному классу, содержание серы, кислорода, воды. Также эксперты изучат фракционный состав, давление насыщенных паров и другие важные параметры.

Исследование затронет как сетевые (федеральные и региональные), так и несетевые АЗС. Результаты исследования помогут определить наиболее чистые и безопасные виды бензина, а также выявить недобросовестных продавцов, предлагающих некачественное топливо, сообщает Роскачество.

Исследование будет проводиться совместно с Росстандартом, который выполняет функции государственного надзора на топливном рынке. Завершить исследование и опубликовать его итоги на портале Роскачества планируется до конца второго квартала 2024 года, рассказали в Роскачестве.