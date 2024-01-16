В Удмуртии в 2024 году намерены начать работу еще два производителя беспилотников

В регионе также планируют открыть научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотной авиации

ТАСС, 16 января. Еще два производства беспилотников запустят в 2024 году в Удмуртии, которая является одним их лидеров по производству БПЛА в России, сообщил во вторник глава республики Александр Бречалов во время доклада о положении дел в регионе.

"Именно в Удмуртской Республике уже сейчас работают 10 производителей беспилотных авиационных систем, в День оружейника, еще раз напомню, [президент России] Владимир Владимирович [Путин] ознакомился с работой одного из них. В 2024 году появится еще два производителя беспилотников", - сказал Бречалов.

Он напомнил, что одним из стратегических направлений развития в Удмуртии в среднесрочном периоде станет создание промышленного кластера БПЛА на базе предприятий Удмуртии. Также в ближайшие годы в республике появится научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотной авиации.

Ранее Александр Бречалов сообщал, что каждый десятый беспилотник в России сделан в Удмуртии, к 2030 году регион намерен выпускать каждый второй БПЛА в России.