ЦБ: продолжение торгов на Мосбирже утром 24 февраля 2022 года могло усилить волатильность

Группа частных инвесторов обратилась в суд с просьбой признать недействительным предписание ЦБ на остановку торгов на Мосбирже в 7:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 9:50 мск

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Представители ЦБ РФ заявили, что продолжение торгов на Мосбирже утром 24 февраля 2022 года могло привести к еще большей волатильности котировок на инструменты, сообщило издание РБК. По данным издания, представители регулятора отметили это в рамках рассмотрения Арбитражным судом Москвы иска группы частных инвесторов к Банку России в связи с остановкой торгов на Мосбирже утром 24 февраля.

Инвесторы обратились в суд с просьбой признать недействительным предписание ЦБ РФ на остановку торгов на Мосбирже в 7:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 9:50 мск. Они также требуют признать незаконное бездействие, которое, по их мнению, проявил регулятор. Вторая часть требований была переведена в отдельное производство. Издание сообщило, что шесть частных инвесторов оценили убытки от остановки торгов на бирже утром в день начала СВО в 140 млн рублей. Истцы говорят о том, что инвесторы из-за остановки торгов не смогли закрыть маржинальные позиции, что привело к долгам перед брокерами и последующим убыткам. Они также, в частности, полагают, что приостановка торгов на утренней сессии 24 февраля 2022 года не подпадает под случаи, описанные в правилах Мосбиржи.

Представители ЦБ, как сообщило издание РБК, напротив, выступая в суде, подчеркивали, что продолжение торгов утром 24 февраля 2022 года могло принести еще больший убыток инвесторам. Они указали, что в таком случае могла бы возникнуть еще большая волатильность котировок на инструменты.

"Помимо того, что 24 февраля возникли значительные геополитические риски, которые привели к существенным экономическим рискам, Центральному банку необходимо было приостановить дополнительную торговую сессию для того, чтобы можно было выработать алгоритм действий, чтобы можно было противостоять тем вызовам и рискам, которые были", - объяснили представители регулятора.

По данным РБК, суд объявил перерыв в заседании до 26 января.