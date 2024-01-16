Частные инвесторы вложат в развитие курортов Ставрополья более 45 млрд рублей в 2024 году

По предварительным подсчетам, финансирование вырастет более чем в 1,6 раза

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Инвесторы планируют реализовать проекты на 45 млрд рублей в санаторно-курортной отрасли Ставропольского края в 2024 году, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на ежегодной пресс-конференции.

"По санаториям и санаторно-курортной отрасли - в этом году [объем инвестиций] порядка 45 млрд рублей предполагаем. Мы никогда выше 27 млрд рублей в санаторно-курортную отрасль частных инвестиций не вкладывали", - сказал Владимиров.

Таким образом, частные инвесторы увеличат вложения в развитие санаторно-курортной отрасли Ставрополья более чем в 1,6 раза.

По итогам 2023 года инвестиции в экономику Ставропольского края составили, по предварительным оценкам, 270 млрд рублей. Ожидается, что в 2024 году объем инвестиций увеличится на 11,1% и составит 300 млрд рублей, уточнил губернатор. По его словам, всего в регионе планируют реализовать инвестпроекты суммарно на 711 млрд рублей.

"Драйверами развития инвестиций будут наши проекты, связанные с ускоренным опережающим развитием в Ставропольском крае. По поручению премьер-министра России мы разработали пять направлений - это "зеленая" энергетика, сельское хозяйство, развитие санаторно-курортного комплекса, большой химический кластер удобрений и логистический кластер Ставропольского края. Мы предполагаем привлечение инвестиций в эти пять направлений - 711 млрд рублей", - уточнил он.

Ранее министр экономического развития региона Денис Полюбин сообщил ТАСС, что инвестиционный потенциал курортов Кавказских Минеральных Вод в период до 2030 года может составить 1,4 трлн рублей. Для этого необходимо снять инфраструктурные ограничения. В связи с этим власти региона ведут подготовку проектно-сметной документации по развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры курортного региона для получения поддержки из федерального бюджета.