Молдавия увеличит транзит газа и электроэнергии

Министр энергетики страны Виктор Парликов сообщил, что компания Vestmoldtransgaz, которая арендует газовые сети Молдавии, "должна предложить решение, как лучше всего развивать сеть на территории республики, чтобы обеспечить гибкую возможность доставлять и забирать газ из Румынии на Украину и наоборот"

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Молдавия объединяет свои газовые и электрические сети с Румынией, чтобы за счет увеличения транзита снизить давление на потребителей. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов, комментируя меморандум, который он подписал со своим румынским коллегой Себастьяном Бурдужей.

"Чем больше газа будет проходить транзитом по территории Молдавии, тем меньше будет давление на потребителя в Молдавии. Тем больше мы как страна выиграем от транзита газа", - заявил Парликов в эфире телеканала TVR Moldova. Он подчеркнул, что румынская компания Vestmoldtransgaz, которая арендует газовые сети Молдавии, "должна предложить решение, как лучше всего развивать сеть на территории республики, чтобы обеспечить гибкую возможность доставлять и забирать газ из Румынии на Украину и наоборот".

По словам Парликова, в подписанном меморандуме, реализация которого рассчитана до 2031 года, обозначены возможности увеличения пропускной способности и продления газопровода Яссы - Унгены - Кишинев посредством строительства нового газопровода вокруг молдавской столицы. Также планируется построить линию электропередачи мощностью 400 кВ между городом Сучава и Бельцами, а также модернизировать существующую линию электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь - Чоара.

Кроме того, Румыния собирается увеличить объемы хранения газа на своей территории. В то же время меморандум обеспечит условия для получения румынской компанией OPCOM статуса оператора рынка электроэнергии в Молдавии.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию. Это спровоцировало акции протеста в стране с требованием отставки президента республики Майи Санду и правительства. Тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз - до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9).

Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.