В 2023 году консолидированная выручка составила $2,3 млрд

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ждет роста консолидированной выручки в 2024 году до $2,5 млрд против $2,3 млрд в 2023 году. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор КТК Николай Горбань.

"В 2023 году консолидированная выручка КТК составила $2,3 млрд. Для АО "КТК-К" этот показатель - $460 млн или почти 210 млрд тенге. Чистая прибыль АО "КТК-К" - 77 млрд тенге ($170 млн). Налоговые отчисления за год составили около 80 млрд тенге ($194,8 млн). Согласно прогнозу на 2024 год, консолидированная выручка КТК возрастет до $2,5 млрд. Тогда прогнозная консолидированная выручка АО "КТК-К" составит 236 млрд тенге ($522,6 млн), чистая прибыль - 92 млрд тенге ($203,7 млн, налоговые отчисления - 48 млрд тенге ($106,3 млн)", - сказал он.

Горбань отметил, что за 2023 год акционерам КТК выплачено $1,34 млрд дивидендов. В том числе консорциум впервые выплатил промежуточные дивиденды отдельно акционерам АО "КТК-К" в Казахстане - $93,5 млн.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.