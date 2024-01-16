На Ставрополье в 2023 году собрали около 650 млн рублей курортного сбора

В 2022 году сумма собранных денег составляла около 290 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Около 650 млн рублей курортного сбора собрали на Ставрополье в 2023 году. Деньги направили на развитие инфраструктуры в курортной агломерации региона, сообщил журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"Год мы закончили с курортным сбором в размере 650 млн рублей", - сказал Владимиров на ежегодной пресс-конференции.

Он уточнил, что годом ранее в регионе за счет курортного сбора получили около 290 млн рублей. Таким образом, увеличение объема собранного курортного сбора свидетельствует о высоком темпе роста турпотока в регион.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на два года эксперимента по взиманию курортного сбора. Согласно закону, в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях эксперимент продлевается до 31 декабря 2024 года включительно. В число регионов, которые смогут взимать курортный сбор, также включили Санкт-Петербург и федеральную территорию Сириус.

На Ставрополье сбор взимают в курортных городах - Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске, а также Минераловодском округе. Жителей Ставрополья освободили от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует несколько социальных льгот. Сумма курортного сбора на Ставрополье с 1 января 2023 года составляет 100 рублей с человека в день.