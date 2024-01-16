КТК пока не ждет роста транспортировки по своей системе нефти с месторождений "Лукойла"

Глава компании Николай Горбань сообщил, что "пока стабильно те объемы, которые заявлены"

АСТАНА, 16 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) пока не рассчитывает на увеличение транспортировки по своей системе нефти с месторождений "Лукойла", сообщил глава компании Николай Горбань в ходе пресс-конференции.

"Пока нет. Пока стабильно те объемы, которые заявлены, они остаются. Дальнейшие планы "Лукойла" я не могу комментировать, не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности роста экспорта нефти с месторождений компании.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.