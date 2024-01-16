Песков переадресовал в кабмин вопрос о решениях по экспорту бензина после аварии на НПЗ

СМИ ранее сообщили об обсуждении властями запрета на экспорт бензина из России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вопрос о возможной связи решений правительства РФ об экспорте бензина с аварией на принадлежащем "Лукойлу" Нижегородском НПЗ должен быть задан кабмину, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можете позвонить в правительство и спросить, - сказал Песков. - Некорректным будет, если мы будем это комментировать, это все-таки хлеб правительства".

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили об обсуждении властями запрета на экспорт бензина из РФ. В качестве причины якобы готовящегося решения собеседники изданий называли аварию на Нижегородском НПЗ, где остановила работу одна из установок.

Источник ТАСС в правительстве сообщал, что кабмин не обсуждает и не рассматривает возможность запрета экспорта бензина. Минэнерго РФ перед этим сообщало, что и ведомство, и нефтяные компании разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом российского рынка на период ремонта Нижегородского НПЗ.