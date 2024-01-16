Кремль не комментирует сообщения СМИ о проверках банками КНР сделок клиентов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что внешнеэкономическая деятельность - "весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы начатых китайскими госбанками проверках сделок, совершенных российскими клиентами.

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля соображения по поводу альтернативных вариантов проведения банковских операций, Песков сказал: "Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности".

Песков пояснил, что "в каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы". По его словам, внешнеэкономическая деятельность - "весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать". "Поэтому не нужно этого ожидать", - добавил представитель Кремля.