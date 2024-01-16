ЦБ предупредил о вербовке мошенниками студентов в качестве дропперов

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута напомнил, что летом 2024 года вступает в силу закон, связанный с базой дропперских счетов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Злоумышленники для совершения мошеннических операций часто вербуют студентов в качестве дропперов (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных денег - прим. ТАСС), ложно обещая им легальный заработок. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия".

"Я бы хотел обратить внимание, что, к сожалению, дропперов "нанимают" часто из числа студентов. Почему? Потому что легкий заработок, быстрые деньги. Часто студенты даже не понимают, что происходит - верят, что им говорят, что это возможность легально заработать, помогая какому-то бизнесу. Будьте осторожнее, расскажите об этом своим коллегам и друзьям, это не просто этическая проблема, это преступление, ведущее за собой уголовную ответственность", - сказал он.

Мамута напомнил, что летом 2024 года вступает в силу закон, связанный с базой дропперских счетов. В случае если банк переведет деньги на дропперский счет, он будет обязан их вернуть. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг, база будет публичной и постоянно обновляться.

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств ("антифрод") со счетов в банках. Согласно документу, банки будут обязаны проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать клиентам похищенные средства, если операции совершены без их согласия. Также банки смогут замораживать операции на два дня в случае подозрения на мошенничество или вовсе отключать дистанционное обслуживание.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.