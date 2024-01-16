Евродепутат назвал Украину "бездонной бочкой" для финансирования со стороны ЕС

Харальд Вилимски считает, что объединение не должно согласовывать передачу Киеву дополнительного транша финансовой помощи в размере €50 млрд

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Украина превратилась в "бездонную бочку" для финансовой помощи со стороны Евросоюза, объединение не должно согласовывать передачу Киеву дополнительного транша финансовой помощи в размере €50 млрд. Об этом заявил евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

"Мы считаем, что в корне неправильно сейчас увеличивать бюджет ЕС, который установлен до 2027 года, и тем самым вкачивать в Украину еще €50 млрд. Тот факт, что рассматривается возможность отмены правил голосования в Совете Евросоюза, а также бюджетных правил объединения, еще раз показывает произвол Брюсселя в выполнении собственных требований. С такими трюками не стоит удивляться, если доверие людей к ЕС продолжит падать", - приводит текст заявления политика пресс-служба АПС.

По словам евродепутата, попытки выделить дополнительное финансирование для Киева делаются "без какой-либо стратегии", в первую очередь без усилий по достижению соглашения о прекращения огня и последующих мирных переговоров. Он также отметил, что европейские миллиарды "скорее подпитывают, чем замедляют" коррупционные процессы в постсоветской республике.

"Поэтому мы не видим причин направлять все больше и больше денег европейских налогоплательщиков на Украину без каких-либо перспектив, тем более что в Европе им найдется более чем достаточно применения. Украина уже давно превратилась в бездонную бочку", - подчеркнул Вилимски.

Экстренный саммит ЕС для согласования корректировки многолетнего бюджета сообщества до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля.

Согласно данным социологического опроса от 10 января, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны (28,5%). Правящие Австрийская народная партия (20,9%) и "Зеленые" (9,5%) суммарно пользуются поддержкой 30,4% населения.