Очередь из грузовиков на границе Румынии и Украины растянулась на 7,2 км

Фермеры также блокируют въезд к порту Констанца и выезд из него на западном побережье Черного моря и дорогу в направлении КПП "Костешты-Стынка" на границе Молдавии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Очередь из грузовиков на румынском КПП "Сирет", который расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное", растянулась на 7,2 км. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на водителей.

Как следует из видео очевидца, которое опубликовано в Telegram-канале издания, дорога заблокирована сельхозтехникой. Автор также показывает растянувшуюся очередь из грузовиков, на месте дежурит румынская полиция.

"Страна" указывает, что фермеры также блокируют въезд к порту Констанца и выезд из него на западном побережье Черного моря и дорогу в направлении КПП "Костешты-Стынка" на границе Молдавии и Румынии.

Протесты румынских фермеров и водителей грузовиков продолжаются уже седьмой день после того, как в минувшие выходные дни переговоры с представителями ряда министерств провалились. Участники акций протеста вывели на трассы грузовики и тракторы, замедляя или блокируя движение автотранспорта на национальных и окружных дорогах, внутри городов, на КПП.

Фермеры и водители протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских грузовиков.

Глава Генерального инспектората румынской полиции Беноне Мариан Матей сообщил, что возбуждены 24 уголовных дела по статье о подстрекательстве в связи с призывами участников протеста в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).