Пашинян назвал формирование общего рынка электроэнергии в ЕАЭС приоритетом для Армении

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Формирование общих рынков электроэнергии и энергоресурсов внутри ЕАЭС является приоритетом для Армении в период председательства. Об этом говорится в обращении премьер-министра Армения Никола Пашиняна к главам государств - членов ЕАЭС по случаю председательства Армении в его органах в 2024 году.

"Одним из приоритетных направлений является обеспечение энергетической безопасности. Ускоренное формирование общих рынков электроэнергии и энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должно стать одной из основ для обеспечения равных условий экономической деятельности для всех государств - членов ЕАЭС", - отметил он.