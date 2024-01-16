Nordwind планирует запустить рейсы между Казанью и Улан-Удэ в мае 2024 года

Также новые рейсы свяжут Казань с Якутском и Кемерово

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind с мая 2024 года планирует запустить полеты между Казанью и Улан-Удэ, сообщил журналистам на заседании коллегии Государственного комитета Татарстана по туризму заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис.

"На сегодняшний день мы уже завели в продажу рейсы в Якутск, начиная с летнего расписания текущего года, и рейсы в Кемерово. Плюс ко всему прочему, мы сейчас очень активно работаем над таким направлением как Улан-Удэ. Мы хотим закольцевать Байкал с двух сторон с Казанью. У нас есть уже рейсы из Иркутска, собираемся с другой стороны подойти к Байкалу - это рейсы в Улан-Удэ, но здесь пока есть открытые вопросы, пока не открыли продажу", - сказал он.

Маттис отметил, что первые рейсы из Казани в Якутск отправятся в конце апреля, в Кемерово - 15 апреля, что касается Улан-Удэ, первые рейсы планируется запустить к майским праздникам.