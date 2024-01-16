ЦБ заявил, что не менее 9 млн человек станут участниками программы долгосрочных сбережений

По словам первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, объем вложений может составить 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году станут не менее 9 млн россиян, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на международной выставке-форуме "Россия", открывая День финансов на стенде Минфина.

По его словам, объем вложений может составить 1,2 трлн рублей. "По нашим амбициозным планам, к 2030 году не менее 9 млн человек могут быть участниками данной программы. Мы хотели бы верить, что в программе долгосрочных сбережений будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн рублей", - сказал Чистюхин.

По его словам, операторами новой системы стали уже девять НПФ.

"Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет эти денежные активы сформировать. Представляется, что программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь на старости, обеспечить необходимый финансовый запас прочности. Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования", - сказал Чистюхин.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала действие с 1 января. Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан - до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет - до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей.