Минфин планирует сегментировать обучение граждан финансовой культуре

Самым сложным сегментом являются взрослые, подчеркнул замминистра финансов Павел Кадочников

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минфин РФ планирует двигаться в сторону сегментации аудитории для повышения финансовой грамотности граждан. Об этом сообщил замминистра финансов Павел Кадочников на экспертной панели "Финансовая культура - моя стратегия роста" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

"Мы за прошедший период заметили разрыв между знаниями в области финансовой грамотности. <...> Какие инструменты? Мы за прошедший период поняли, что нам нужно все больше двигаться к сегментации аудитории, то есть для каждой аудитории свои [инструменты]. Для детей мы снимаем мультфильмы, для школьников и подростков мы делаем подкасты. Взрослым людям нужен качественный контент, который позволит им четко [понять], что это правильный источник, который может ответить на их конкретные вопросы. Поэтому здесь мы [в качестве одного из качественных шагов] в стратегии будем переходить к большей дифференциации для разных инструментов", - сказал Кадочников.

Самым сложным сегментом являются взрослые, подчеркнул замминистра. "Самое сложное - это взрослые. Мы вошли в процесс образования, даем элементы школам и вузам. А вот дотянуться до взрослых, на самом деле, очень тяжело. И это главный вызов, который нас ждет", - отметил Кадочников.

Ранее правительство РФ утвердило стратегию повышения финансовой грамотности до 2030 года. Главной задачей новой стратеги, разработкой которой занимались Минфин и Банк России, станет развитие государственной политики в этой сфере: от финансовой грамотности как набора знаний и компетенций граждан - к формированию финансовой культуры, включающей в себя совокупность ценностей и установок, влияющих на финансовое поведение человека.