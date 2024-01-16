Tinder перестанет работать в Белоруссии с 15 февраля

После этой даты пользователи, находящиеся на территории Белоруссии, не смогут использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Приложение для знакомств Tinder прекратит свою работу в Белоруссии с 15 февраля. Об этом говорится в заявлении компании.

"Tinder предпринимает шаги по закрытию своих сервисов в Белоруссии. При этом доступ к Tinder в стране прекратится 15 февраля", - указано в нем. Уточняется, что после этой даты пользователи, находящиеся на территории Белоруссии, не смогут использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись.

Tinder прекратил работу на территории России 30 июня 2023 года.