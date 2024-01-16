Пашинян отметил важность пересмотра принципов экономического взаимодействия внутри ЕАЭС

Армянский премьер-министр обратился к лидерам стран организации по случаю председательства страны в органах ЕАЭС в 2024 году

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Армянский премьер-министр Никол Пашинян по случаю председательства Армении в органах ЕАЭС в 2024 году обратился к лидерам стран организации и обозначил важность пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия.

"Текущая нестабильность мировой экономики требует пересмотра принципов и инструментов экономического взаимодействия. В этих условиях мы должны приложить максимум усилий для обеспечения полноценного функционирования ЕАЭС в интересах граждан и бизнеса наших стран", - отмечается в послании главы армянского кабмина.

Пашинян также добавил, что по итогам почти 10 лет функционирования ЕАЭС достигнуты значительные результаты по всем направлениям взаимодействия. "Вместе с тем остается ряд вопросов стратегического значения, без решения которых невозможно завершение формирования эффективного единого экономического пространства. Только путем сопряжения усилий государства - члены ЕАЭС смогут создать еще более устойчивую модель экономического сотрудничества для будущих поколений без привязки к политическим или геополитическим сдвигам", - добавил он.

Премьер-министр Армении также подчеркнул значимость принятой декларации "Евразийский экономический путь" о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, которая сформулировала приоритетные направления развития ЕАЭС. По словам Пашиняна, "в текущем году стоит важная задача - разработка плана мероприятий, раскрывающего конкретные механизмы реализации декларации, во многом определяющего стратегическое развитие ЕАЭС на среднесрочную и долгосрочную перспективы".