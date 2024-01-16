В Якутии намерены развивать сеть газовых АЗС для сельхозпредприятий

Проект планирует реализовать в регионе компания "Саханефтегазсбыт"

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Компания "Саханефтегазсбыт" планирует развивать на территории Якутии сеть автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) для сельскохозяйственных предприятий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"[Компания] планирует строительство сети АГЗС для сельскохозяйственных предприятий с новыми производственными мощностями для их устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В 2023 году в Якутске компания открыла первый в республике аттестованный центр, где можно получить весь спектр услуг по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко отмечал, что предприятие является флагманом в развитии газомоторного топлива в республике.

"Саханефтегазсбыт" является ключевым участником северного завоза и единственным предприятием в Якутии, которое имеет собственный емкостной парк в большом количестве. У компании 19 нефтебаз, предприятие находится в 100%-ной государственной собственности. Более 80% емкостного парка построили в 1960-1980-е годы. Ежегодный завоз нефтепродуктов компании "Саханефтегазсбыт" превышает 200 тыс. тонн, из которых 35 тыс. - в арктические районы.

Компания начала реализацию проекта по реконструкции и модернизации Белогорской, Жиганской, Усть-Куйгинской и Хандыгской нефтебаз. Проект является первым в стране примером государственно-частного партнерства в области объектов нефтебазового хозяйства и реализуется с привлечением механизма дальневосточной концессии. "Завершены инженерно-изыскательские работы и разработана проектно-сметная документация, ведется работа по прохождению государственной экспертизы. До конца 2026 года планируется завершить работы по реконструкции и модернизации по всем четырем нефтебазам", - отметили в правительстве.